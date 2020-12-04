Palmeiras e Santos vão fazer quarto jogo seguido sem repetir técnicos

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira tem pela frente o primeiro clássico no comando do Palmeiras, neste sábado (5), contra o Santos, na Vila Belmiro, às 17h (horário de Brasília). O histórico recente das partidas entre os clubes tem reservado estreias no banco de reservas.

Isso porque será a quarta vez seguida que os rivais vão se enfrentar sem a repetição de treinadores no banco de reservas. A última vez que os mesmos comandantes ficaram frente a frente por dois compromissos consecutivos aconteceu com Felipão e Jorge Sampaoli, no empate sem gols pelo Paulistão de 2019, no Allianz Parque, e posteriormente na goleada verde por 4 a 0, no Pacaembu, pelo primeiro turno do Brasileirão do ano passado.

Desde então, o encontro teve mudança de técnicos dois dois lados. Pelo returno do nacional passado, Mano Menezes assumiu o Palmeiras e perdeu para Sampaoli por 2 a 0.

Veja a tabela do Brasileirão 2020Na atual temporada foram dois encontros. No estadual, Vanderlei Luxemburgo e Jesualdo Ferreira viram as equipes não saírem do zero na fase de grupos do Paulistão. No Brasileiro, Luxa levou a melhor sobre Cuca: 2 a 1, no Morumbi.

Agora, um novo comandante português participará do clássico, porém do lado palmeirense. No outro banco, o auxiliar Cuquinha representará o irmão, uma vez que Cuca foi diagnosticado novamente com coronavírus.