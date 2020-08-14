Palmeiras e Santos muda de lugar e será disputado no Morumbi

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O clássico entre Palmeiras e Santos, marcado para o dia 23 de agosto (domingo), saiu do Allianz Parque e será no Morumbi.

A mudança foi confirmada pela CBF nesta quinta-feira (13), uma vez que o Allianz estará indisponível para a realização da partida. Por conta da pandemia, o estádio tem sido usado como drive-in para eventos de música, cinema e para ações corporativas.