Palmeiras e Santos muda de lugar e será disputado no Morumbi

O clássico entre Palmeiras e Santos, marcado para o dia 23 de agosto (domingo), saiu do Allianz Parque e será no Morumbi.
A mudança foi confirmada pela CBF nesta quinta-feira (13), uma vez que o Allianz estará indisponível para a realização da partida. Por conta da pandemia, o estádio tem sido usado como drive-in para eventos de música, cinema e para ações corporativas.
Palmeiras e Santos se enfrentaram uma vez nesta temporada e empataram sem gols no Pacaembu, pela fase de grupos do Paulistão. Na ocasião, o mando de campo era do Peixe.