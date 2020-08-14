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Palmeiras e Santos muda de lugar e será disputado no Morumbi

Clássico paulista válido pelo Campeonato Brasileiro estava previamente marcado para o Allianz Parque. Encontro entre os clubes vai acontecer dia 23 de agosto, domingo, às 16h...

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 21:48

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 21:48
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O clássico entre Palmeiras e Santos, marcado para o dia 23 de agosto (domingo), saiu do Allianz Parque e será no Morumbi.
A mudança foi confirmada pela CBF nesta quinta-feira (13), uma vez que o Allianz estará indisponível para a realização da partida. Por conta da pandemia, o estádio tem sido usado como drive-in para eventos de música, cinema e para ações corporativas.
Palmeiras e Santos se enfrentaram uma vez nesta temporada e empataram sem gols no Pacaembu, pela fase de grupos do Paulistão. Na ocasião, o mando de campo era do Peixe.

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