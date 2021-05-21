Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras e Rony ficam próximos de acertar renovação

O camisa 7 deve ter o vínculo com o Verdão estendido até 2025
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 16:15

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 16:15

Crédito: Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras está próximo de assinar a renovação do contrato de Rony até o final de 2025, com direito a um aumento da multa rescisória do jogador. Até o momento, o contrato estende-se até dezembro de 2024. A informação foi noticiada, inicialmente, pelo portal ‘ge’ e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!>> ATUAÇÕES: Gómez e Felipe Melo vão bem, e sistema defensivo do Palmeiras é destaque na final>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
As conversas estão em andamento e muito perto de um desfecho ainda nesta semana. A diretoria alviverde entende que o camisa 7 merece um projeto grande dentro do clube e que o primeiro passo para isso é a extensão do vínculo.
O ponta foi contratado na última temporada vindo do Athletico Paranaense por cerca de € 7 milhões (R$ 28 milhões na cotação da época). Apesar de um início abaixo do esperado com atuações questionadas, Rony recuperou seu futebol que o fez ser destaque no time do Paraná e tornou-se um xodó da torcida palestrina.Depois de deslanchar sob o comando de Abel Ferreira, ele foi fundamental para a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, tendo sido o jogador com mais participações de gols no torneio continental. Além disso, foi o camisa 7 o responsável por cruzar a bola para o cabeceio de Breno Lopes, que fez com que o Palmeiras voltasse a conquistar a América depois de 22 anos.
Na atual temporada, o jogador é o artilheiro da equipe com seis gols e ainda conta com três assistências. Polivalente, o atacante tem cumprido diferentes funções no ataque alviverde a depender da proposta de jogo do time. Por esse motivo, tem sido muito elogiado por Abel e seu auxiliar nas coletivas.
Para seguir colecionando taças, o Palmeiras, de Rony, vai a campo neste domingo (23) contra o São Paulo às 16h (horário oficial de Brasília) no Morumbi, pelo jogo de volta da final do Paulistão 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados