futebol

Palmeiras e Rony acertam renovação do atacante até 2025

Com novo vínculo, Verdão busca valorizar o atleta e, em caso de venda, obter um lucro maior; jogador tem sido alvo de interesse de clubes europeus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 15:30

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 15:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Destaque na conquista da Tríplice Coroa em 2020 e titular da equipe de Abel Ferreira, o atacante Rony chegou a um acordo com o Palmeiras e terá seu contrato estendido até 2025. A informação foi divulgada pela ESPN e confirmada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.
Patrick de Paula flagrado após show: veja casos de atletas que aprontaram durante a pandemia
O atacante tem sido a peça importante no esquema de jogo e no sistema ofensivo do time em 2021. Por isso, já recebeu algumas sondagens internacionais de clubes como o Ajax. Com o início da próxima janela internacional, existe a tendência de que estas consultas se intensifiquem.
Com isso, o Maior Campeão Nacional buscou aumentar o vínculo do ponta com o clube, com o intuito de garantir a sua permanência na equipe. Assim, o atleta ganhou um aumento salarial e, se não for vendido, permanecerá no Verdão até 2025.
>> Rony chegou ao Palmeiras em 2020, após se destacar pelo Athletico-PR. O Alviverde pagou seis milhões de euros (na época, cerca de 28 milhões de reais) por 50% dos direitos do jogador em longa novela. Depois de um início ruim, o atleta se firmou e passou a ter boas atuações, sendo fundamental na conquista do bicampeonato continental.
O camisa 7 soma 71 jogos e 19 gols pelo Palmeiras, sendo 16 partidas e 11 bolas na rede somente pela Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

