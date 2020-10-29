Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras e PAOK têm acordo por Abel Ferreira e encaminham anúncio após assinatura
futebol

Palmeiras e PAOK têm acordo por Abel Ferreira e encaminham anúncio após assinatura

Verdão propõe contrato de dois anos e se aproxima de ter um técnico português ocupando o cargo pela primeira vez em 106 anos de história...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 17:28

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 17:28

Crédito: Divulgação/PAOK
Após mais de 15 dias de espera, a novela do Palmeiras e o seu novo técnico se encaminha para os capítulos finais. A diretoria alviverde se acertou com o PAOK nesta quinta-feira (29), e Abel Ferreira concordou em assinar com o Verdão até o final de 2022.
Pelo Palmeiras, o anúncio será feito assim que houver a assinatura do treinador de 41 anos, algo que está previsto para esta sexta-feira (30).
Junto com o novo comandante do Palmeiras, estarão mais quatro auxiliares portugueses. Dois deles já o acompanham desde o início de sua carreira como treinador de futebol, ainda na base do Sporting.
Abel Ferreira estava no comando do PAOK desde 2019 e se despede do clube grego nesta quinta-feira, em jogo diante do Granada, válido pela UEFA Europa League.O principal trabalho do português se deu na temporada de 2017-2018, quando levou o Braga a uma campanha histórica, alcançando o maior número de pontos (75), gols (101) e vitórias em uma temporada (33).
O bom trabalho no comando do Braga fez com que o técnico se tornasse o terceiro treinador mais caro a ser negociado pelo futebol português, quando o PAOK desembolsou € 2,5 milhões (cerca de R$ 17 milhões, na cotação atual) para pagar sua multa rescisória em Portugal e contar com seus serviços.
Com ideias modernas e um sistema equilibrado entre agressividade ofensiva e segurança defensiva, Abel Ferreira desembarca no Brasil na na próxima semana e já deve assistir ao duelo diante do Atlético-MG, na segunda-feira (2), nos camarotes do Allianz Parque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados