Palmeiras e PAOK têm acordo por Abel Ferreira e encaminham anúncio após assinatura

Crédito: Divulgação/PAOK

Após mais de 15 dias de espera, a novela do Palmeiras e o seu novo técnico se encaminha para os capítulos finais. A diretoria alviverde se acertou com o PAOK nesta quinta-feira (29), e Abel Ferreira concordou em assinar com o Verdão até o final de 2022.

Pelo Palmeiras, o anúncio será feito assim que houver a assinatura do treinador de 41 anos, algo que está previsto para esta sexta-feira (30).

Junto com o novo comandante do Palmeiras, estarão mais quatro auxiliares portugueses. Dois deles já o acompanham desde o início de sua carreira como treinador de futebol, ainda na base do Sporting.

Abel Ferreira estava no comando do PAOK desde 2019 e se despede do clube grego nesta quinta-feira, em jogo diante do Granada, válido pela UEFA Europa League.O principal trabalho do português se deu na temporada de 2017-2018, quando levou o Braga a uma campanha histórica, alcançando o maior número de pontos (75), gols (101) e vitórias em uma temporada (33).

O bom trabalho no comando do Braga fez com que o técnico se tornasse o terceiro treinador mais caro a ser negociado pelo futebol português, quando o PAOK desembolsou € 2,5 milhões (cerca de R$ 17 milhões, na cotação atual) para pagar sua multa rescisória em Portugal e contar com seus serviços.