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Palmeiras é multado pela Fifa por cláusula imposta na venda de Roger Guedes para clube da China

Comitê Disciplinar da entidade entende que valor de 3 milhões de euros em caso de venda do Shandong Luneng para outro clube brasileiro é irregular. Verdão vai recorrer...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 13:29

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 13:29

Crédito: Roger Guedes pertence ao Shandong Luneng (Divulgação
O Comitê Disciplinar da Fifa puniu o Palmeiras com uma multa de 20 mil francos suíços (R$ 124 mil) por colocar uma cláusula considerada ilegal no negócio feito com o Shandong Luneng (CHN) pela venda de Roger Guedes. A informação é do Rodrigo Mattos, no Uol.
O Palmeiras recorreu ao comitê de apelação por não concordar com a decisão e não querer que um precedente seja aberto.
A venda aos chineses aconteceu em 2018 e o clube brasileiro colocou que um pagamento de 3 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões na cotação atual) tem que ser feito caso o Shandong negocie o atacante com qualquer clube do Brasil que não seja o Palmeiras.A Fifa entende que houve uma quebra de norma que proíbe um clube de influenciar na gestão do outro. A investigação foi aberta em março de 2020. Em contato com o Uol, André Sica, advogado do Palmeiras, explicou o posicionamento do clube.
- Não entendemos a cláusula como uma restrição para o clube negociar o jogador, é apenas um bônus comercial. O clube continua podendo transferir o atleta livremente - afirmou Sica.

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