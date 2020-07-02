Palmeiras é multado pela Fifa em negociação de zagueiro para Japão

O Palmeiras recebeu uma multa de 25 mil francos suíços (R$ 140.150 na cotação desta quinta-feira) da Fifa por conta da negociação do zagueiro Thiago Martins para o Yokohama Marinos, do Japão. A entidade que organiza o futebol mundial enxergou irregularidade em uma cláusula que sequer foi acionada no momento em que o jogador foi adquirido em definitivo. O Verdão já recorreu.

A informação da punição foi publicada primeiramente pelo Globo Esporte. O problema apontado está em uma cláusula estabelecida no empréstimo do defensor, em agosto de 2018: se o Palmeiras recebesse uma proposta de, no mínimo, 6 milhões de euros (R$ 26,5 milhões, na época) por Thiago Martins, o Yokohama Marinos só o manteria se pagasse metade do valor que fosse oferecido. O Comitê Disciplinar da Fifa afirmou que a exigência é irregular.