Palmeiras e Marlon Goes se juntam em ação em prol do Dia Internacional da Síndrome de Down

No dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down e, por isso, o Palmeiras se juntou com o artista Marlon Goes e o Instituto Olga Kos de Inclusão Social para homenagear todas as pessoas abrangidas por esta condição.
A nova música do cantor foi utilizada em um vídeo divulgado nas redes sociais do Verdão. A canção exalta as pessoas com a Síndrome de Down, afirmando que “todo mundo é normal, todo mundo é especial” e que “somos todos diferentes”.Além disso, o atacante William postou um vídeo em homenagem ao filho Daniel, com a legenda “Daniel, meu filho, meu campeão, meu orgulho. Nesse dia quero abençoar e parabenizar todos Down e famílias, somos escolhidos e capacitados”. Marlon Goes é cantor e ganhou notoriedade ao escrever músicas sobre o Palmeiras, seu time do coração. Sendo assim, o músico tornou-se querido pelo clube e, com isso, foi convidado para participar da festa do título da Libertadores e de outras campanhas.
