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Palmeiras e Luiz Adriano chegam a acordo, e contrato do atacante é rescindido

Clube aceitou pagar uma parte do valor que o jogador tinha direito em caso de rescisão contratual, mas o montante é mantido em sigilo por ambos lados...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 15:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 15:33
O Palmeiras conseguiu. Após chegar a um acordo que o clube considera ser bom para os dois lados, o atacante Luiz Adriano rescindiu o seu contrato e não tem mais vínculo com o Alviverde.O Verdão não revelou detalhes da negociação. O LANCE! apurou que o clube aceitou pagar uma parte do valor que o jogador tinha direito em caso de rescisão contratual. Mas o montante é mantido em sigilo por ambos lados.
Segundo o BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, a rescisão do ex-camisa 10 alviverde foi acertada na segunda-feira (31), o que possibilitaria que ele assinasse com um clube europeu mesmo após o fim da janela de transferências, o que é seu objetivo.Conforme o L! revelou, Luiz Adriano exigia anteriormente receber o total de seus salários para deixar o Verdão. O atacante tinha contrato até o meio de 2023 e ganhava cerca de R$ 1 milhão por mês.
O valor é inflado por ter o somatório de luvas oferecidas a ele na assinatura do contrato. À reportagem, integrantes da cúpula palmeirense avaliam que nesses termos a rescisão com Luiz Adriano custaria aproximadamente R$ 17 milhões aos cofres do clube.
Há duas semanas, o atacante de 34 anos divulgou um comunicado em suas redes sociais apontando que está cumprindo o determinado pelo Palmeiras e que não pediu para sair. Ele reforçou que havia pessoas falando em seu nome sem autorização.
O Botafogo demonstrou interesse no jogador e o Verdão chegou a aceitar o empréstimo por uma temporada pagando 70% dos salários, mas Luiz Adriano recusou por não ter interesse em atuar pelos cariocas. O seu estafe sempre ressaltou que a prioridade dele era atuar no exterior.
Com a camisa do Palmeiras, Luiz Adriano fez 104 jogos e 32 gols.
Crédito: RescisãodecontratoentreLuizAdrianoePalmeirasjáfoipublicadanoBID(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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