Palmeiras e Internacional avançam às oitavas de final! Confira os resultados da Copinha neste sábado

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a afunilar. Neste sábado, estão sendo definidos os últimos classificados para as oitavas de final da competição de base. Na volta de Endrick, o Palmeiras assegurou a vaga, assim como o atual campeão Internacional, o surpreendente Canaã e o Desportivo Brasil. Confira os resultados dos jogos deste sábado pela terceira fase:
Atlético-GO 0 x 3 Palmeiras* (Diadema) - saiba mais
*Canaã-BA 1 x 0 Juventus (Rua Javari)
*Internacional 0 (5) x (3) 0 Portuguesa (Santana de Parnaíba) - saiba mais
*Desportivo Brasil 1 (5) x (4) 1 Iape-MA (Porto Feliz)
*Classificado para as oitavas de finalCONFRONTOS JÁ DEFINIDOS DAS OITAVAS
Bahia x Mirassol - domingo (16/1), às 11h, em Bálsamo
Botafogo x Resende - domingo (16/1), às 15h, na Comendador Souza
Novorizontino x América-MG - domingo (16/1), às 17h15, em Jaú
Fluminense x Santos - domingo (16/1), às 19h30, em Araraquara
Internacional x Palmeiras - a definir