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futebol

Palmeiras e Goiás terá Bruno Arleu de Araújo como árbitro

Pela terceira vez na atual temporada, profissional do quadro da Fifa será responsável por arbitrar uma partida do Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 08:00

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Reprodução/Twitter
O árbitro Bruno Arleu de Araújo, da Fifa, está escalado para o confronto entre Goiás e Palmeiras, válido pela 22ª rodada do Brasileirão, no próximo sábado (21), no Estádio da Serrinha.
​Ao lado do carioca estarão os assistentes Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Lilian da Silva Fernandes Bruno, também do Rio de Janeiro. O responsável pelo VAR será Carlos Eduardo Nunes Braga.
​Bruno tem 37 anos e, desde 2018, apitou oito confrontos do Verdão (duas vitórias, cinco empates e uma derrota). Em 2020, foi responsável por arbitrar o empate contra o Bahia e, além disso, a vitória sobre o Ceará, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.Tirando os duelos do Verdão, Bruno Arleu Araújo foi escalado outras quatro vezes. O último deles foi a vitória do Santos sobre o Coritiba, no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Brasileirão.
​A partida entre Goiás e Palmeiras está prevista para este sábado (21), às 21 horas (de Brasília). Depois de cumprir suspensão contra o Ceará, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, o invicto Abel Ferreira terá pela frente o lanterna da competição, que não vence há 11 jogos.
​Na quinta colocação, o Verdão está apenas dois pontos atrás de Flamengo e Internacional, equipes que disputaram um jogo a mais no Brasileiro.

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