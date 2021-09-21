Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras e FPF tentaram público para a Libertadores e governo não deu resposta

Clube e entidade fizeram solicitação para abrir conversas e foram ignorados...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 10:00

Crédito: Divulgação
O Palmeiras será o único clube a não ter público na semifinal da Copa Libertadores que começa nesta terça-feira (21). Houve a tentativa de conversa com o governo do estado de São Paulo, mas não houve resposta.A Federação Paulista de Futebol é quem está à frente das conversas, desde o início, nos assuntos relacionados ao futebol com o governo e a ação, conjunta com o clube, tinha como objetivo entender a viabilidade de receber torcedores. Todas as tentativas, porém, foram em vão.
Documentos formais foram enviados e até Maurício Galiotte chegou a ligar pessoalmente para João Dória. O clube nega que o presidente tenha telefonado para o governador.O Palmeiras diz ter sido comunicado pela federação de uma nova tentativa para liberação do publicou e deu aval para que a entidade seguisse.
A sensação foi a de que o governo não tinha interesse em viabilizar o evento neste momento e deu de ombros para clube e entidade. Vale lembrar que João Dória havia informado que o público retornaria aos eventos esportivos a partir de novembro.
Nesta quarta-feira (22), Red Bull Bragantino e Libertad se enfrentam em Bragança Paulista com público parcialmente liberado no Nabi Abi Chedid, em duelo válido pela semifinal da Copa Sul-Americana. O clube conseguiu liberação da prefeitura de Bragança Paulista para ter 2.504 pessoas e as entradas serão destinadas a sócios-torcedores. A capacidade total do estádio é de 17 mil torcedores.
Na semana que vem, o Palmeiras joga como visitante no Mineirão e um decreto da prefeitura de Belo Horizonte permite acesso parcial somente de torcida mandante.
Na outra semifinal, tanto Flamengo quanto Barcelona terão público no Maracanã e Equador, respectivamente.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados