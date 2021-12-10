Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras doará camisas de jogo contra Ceará para Sócios Avanti

Com uma escalação recheada de Crias da Academia, Verdão venceu o Vozão nesta quinta-feira (9)
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 13:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 13:00

O Palmeiras fará uma ação especial para os torcedores que são Sócios Avanti. As camisas utilizadas pelos jogadores na vitória por 1 a 0 contra o Ceará, nesta quinta-feira (9), irão para as mãos de 18 palestinos sorteados.Isso é a maneira que o time encontrou de fazer propaganda do novo app do Verdão, pois, para participar, os palmeirenses devem baixar o aplicativo e responder a um quiz disponível na plataforma. Fazendo isso corretamente, os torcedores já estarão concorrendo.
As camisas serão autografadas pelos jogadores selecionados pelo treinador Paulo Victor Gomes para o embate.A partida contra o Ceará marcou a despedida do Palmeiras nesta edição do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira terminou na terceira colocação, com 66 pontos somados.
Crédito: (Foto:FabioMenotti/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados