Palmeiras doará camisas de jogo contra Ceará para Sócios Avanti

O Palmeiras fará uma ação especial para os torcedores que são Sócios Avanti. As camisas utilizadas pelos jogadores na vitória por 1 a 0 contra o Ceará, nesta quinta-feira (9), irão para as mãos de 18 palestinos sorteados.Isso é a maneira que o time encontrou de fazer propaganda do novo app do Verdão, pois, para participar, os palmeirenses devem baixar o aplicativo e responder a um quiz disponível na plataforma. Fazendo isso corretamente, os torcedores já estarão concorrendo.