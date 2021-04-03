Palmeiras divulga inscritos para a Recopa Sul-Americana; confira os nomes

O Palmeiras divulgou na noite desta sexta-feira (02) a lista dos jogadores inscritos para a disputa da Recopa Sul-Americana. Os duelos pelo título serão conta o Defensa y Justicia, da Argentina, nos dias 7 de abril, em Buenos Aires, e 14 de abril, em Brasília.O Verdão conquistou seu lugar na competição por ter vencido a Libertadores, e os argentinos, por serem os atuais campeões da Copa Sul-Americana. Único reforço da janela, até aqui, Danilo Barbosa fica com a camisa 18. Rony, que usava a 11, assumiu a 7, que era de Dudu.Lista completa
1. Vinicius Silvestre2. Marcos Rocha3. Renan4. Benjamín Kuscevic5.Patrick de Paula6. Lucas Esteves7.Rony8. Zé Rafael9. Erick Pluas10. Luiz Adriano11. Wesley12. Mayke13. Luan14. Gustavo Scarpa15. Gustavo Gómez16. Vitinho17. Matías Viña18. Danilo Barbosa19. Breno Lopes20. Lucas Lima21. Weverton22. Davi23. Raphael Veiga24. Natan25. Gabriel Menino26. Victor Luis27. Gabriel Veron28. Danilo29. Willian30. Felipe Melo31. Mateus32. Garcia33. Alan Empereur34. Ramon35. Fabinho36. Kevin37. Rafael Elias38. Marcelinho39. Marino Hinestroza40. Caio Cunha41. Giovani42. Jailson43. Jhow44. Henri45. Pedro Bicalho46. Vanderlan47. Robinho48. Newton49. Gabriel Silva50. Pedro Acacio