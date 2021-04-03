Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras divulga inscritos para a Recopa Sul-Americana; confira os nomes

Verdão entra em campo na próxima quarta-feira, contra o Defensa y Justicia, pelo jogo de ida
...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 21:50

LanceNet

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras divulgou na noite desta sexta-feira (02) a lista dos jogadores inscritos para a disputa da Recopa Sul-Americana. Os duelos pelo título serão conta o Defensa y Justicia, da Argentina, nos dias 7 de abril, em Buenos Aires, e 14 de abril, em Brasília.O Verdão conquistou seu lugar na competição por ter vencido a Libertadores, e os argentinos, por serem os atuais campeões da Copa Sul-Americana. Único reforço da janela, até aqui, Danilo Barbosa fica com a camisa 18. Rony, que usava a 11, assumiu a 7, que era de Dudu.Lista completa
1. Vinicius Silvestre2. Marcos Rocha3. Renan4. Benjamín Kuscevic5.Patrick de Paula6. Lucas Esteves7.Rony8. Zé Rafael9. Erick Pluas10. Luiz Adriano11. Wesley12. Mayke13. Luan14. Gustavo Scarpa15. Gustavo Gómez16. Vitinho17. Matías Viña18. Danilo Barbosa19. Breno Lopes20. Lucas Lima21. Weverton22. Davi23. Raphael Veiga24. Natan25. Gabriel Menino26. Victor Luis27. Gabriel Veron28. Danilo29. Willian30. Felipe Melo31. Mateus32. Garcia33. Alan Empereur34. Ramon35. Fabinho36. Kevin37. Rafael Elias38. Marcelinho39. Marino Hinestroza40. Caio Cunha41. Giovani42. Jailson43. Jhow44. Henri45. Pedro Bicalho46. Vanderlan47. Robinho48. Newton49. Gabriel Silva50. Pedro Acacio

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados