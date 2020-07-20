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futebol

Palmeiras divulga imagens de Dudu e jogadores chorando em despedida

TV Palmeiras publicou conversa às lágrimas de Willian, acompanhado de Luiz Adriano e Weverton, com o, hoje, jogador do Al Duhail, que recebeu placa e camisa como homenagem...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 20:37

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 20:37

Crédito: Willian e Dudu foram às lágrimas na despedida do atacante da Academia de Futebol (Reprodução/TV Palmeiras
Não foi somente na entrevista exclusiva ao LANCE! e na entrevista coletiva desta segunda-feira, horas depois da confirmação de seu acerto com o Al Duhail, do Qatar, que Dudu chorou. O Palmeiras divulgou imagens da emocionante despedida do atacante na Academia de Futebol, nome do centro de treinamento do clube, na última quarta-feira.
A TV Palmeiras registou um encontro em que Dudu e Willian foram às lágrimas. Acompanha do goleiro Weverton e do atacante Luiz Adriano, Willian entregou uma camisa com os dizeres "Até breve" ao camisa 7, que vai por empréstimo de um ano". O assessor técnico e ex-zagueiro Edu Dracena completou a homenagem dando uma placa de agradecimento para Dudu.Confira as imagens da TV Palmeiras sobre a despedida de Dudu da Academia:

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