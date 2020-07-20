Palmeiras divulga imagens de Dudu e jogadores chorando em despedida

Não foi somente na entrevista exclusiva ao LANCE! e na entrevista coletiva desta segunda-feira, horas depois da confirmação de seu acerto com o Al Duhail, do Qatar, que Dudu chorou. O Palmeiras divulgou imagens da emocionante despedida do atacante na Academia de Futebol, nome do centro de treinamento do clube, na última quarta-feira.

A TV Palmeiras registou um encontro em que Dudu e Willian foram às lágrimas. Acompanha do goleiro Weverton e do atacante Luiz Adriano, Willian entregou uma camisa com os dizeres "Até breve" ao camisa 7, que vai por empréstimo de um ano". O assessor técnico e ex-zagueiro Edu Dracena completou a homenagem dando uma placa de agradecimento para Dudu.Confira as imagens da TV Palmeiras sobre a despedida de Dudu da Academia: