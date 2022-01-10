Palmeiras deve ter Endrick para jogo-treino com Portuguesa no Allianz Parque

O Palmeiras confirmou nesta segunda-feira (10) que realizará um jogo-treino contra a Portuguesa, tradicional rival paulistana, na próxima quarta-feira (12), no período da tarde. Realizada no Allianz Parque, a atividade terá ares de amistoso.É o segundo jogo-treino comandando pelo técnico Abel Ferreira antes da estreia do clube na temporada. No domingo (9), o Verdão empatou por 2 a 2 com o Pouso Alegre (MG) na Academia de Futebol.

Abel pediu para que a atividade contra a Lusa acontecesse na casa palmeirense para testar posicionamento tático do time em campo e reforçar jogadas ensaiadas visando a estreia no Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, fora de casa, em partida antecipada da quinta rodada.

A novidade para esta atividade deverá ser mais uma vez a escalação da joia Endrick, que deverá ser utilizada novamente pelo treinador português, até pelo número de desfalques.Com Rony e Jorge confirmados nesta tarde, são dez atletas afastados da pré-temporada com Covid-19. Além deles, Weverton, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Matheus Fernandes, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro e Deyverson também testaram positivo.

Pelo lado da Lusa, o trabalho servirá para preparar a equipe do Canindé para a Série A-2 do Paulistão. A Rubro-Verde estreia no dia 27, contra o Primavera, em Indaiatuba, justamente um dos adversários alviverdes nos outros dois jogos-treino marcados, que acontecem no sábado (15). O time do interior encara o Verdão à tarde, com outra atividade do tipo acontecendo pela manhã, diante do Juventus, ambos na Academia.

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