Palmeiras desmente fake news relacionada a zagueiro da Copinha

Nesta segunda-feira, as redes sociais foram mais uma vez palco de fake news e o objetivo, pelo jeito, foi agitar a final da Copinha, que acontece nesta terça-feira, às 10h, no Allianz Parque, entre Palmeiras e Santos. Segundo os "prints" falsos que circularam na internet, o zagueiro Ruan Santos, do Verdão, teria ofendido o Peixe. No entanto, clube e jogador desmentiram a situação.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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No "print" em questão é mostrada a caixa de entrada da plataforma de mensagens do Instagram de alguma pessoa que teria recebido uma mensagem de Ruan, filho do ex-zagueiro Narciso, simbólico jogador santista, com a seguinte frase "vamos amassar as sardinhas". De acordo com o clube e com a assessoria de imprensa, trata-se de um registro fake, pois o jovem zagueiro estava dormindo na concentração do Verdão na hora da suposta mensagem.

Outros "prints" circularam nas redes com conteúdos fake, como um de Cristiano Ronaldo, com a mesma frase "vamos amassar as sardinhas". E um do jovem Wesley Patati, do Santos, em que ele teria escrito "Palmeiras lixo". Ambas são mentirosas e são algumas das provas que garantem que Ruan Santos não ofendeu o clube da Baixada Santista, ao qual seu pai é profundamente ligado.Veja o comunicado enviado pelo Palmeiras e pela assessoria de Ruan Santos:

"Na manhã desta segunda-feira (24), véspera à decisão da Copa São Paulo, circulou em páginas especializadas do Santos um print do zagueiro Ruan Santos, em uma conversa com um seguidor, com a seguinte frase: “amassar as sardinhas”, em referência ao time adversário. É enfatizado desde já que a postagem é uma montagem sem nenhum caráter de verdade.

Vale destacar dois pontos de apuração entre o atleta, a família do jogador e a assessoria que o representa: o primeiro é que o mesmo print se espalhou por outras redes sociais com os mesmos dizeres, mencionando outros atletas de futebol, inclusive do Santos. Além disso, no momento em que a mensagem foi enviada, no início da manhã desta segunda-feira, o atleta se encontrava dormindo na concentração palmeirense.

Reafirmamos que isto não condiz com a forma com que Ruan conduz a final da competição, assim como o atleta respeita a história e a torcida do Santos FC, principalmente por ser um atleta residente à cidade de Santos (SP) e ter seu pai, Narciso dos Santos, como um dos expoentes do clube da Vila Belmiro.

Por conclusão, o jogador e suas redes sociais estão abertas a qualquer tipo de averiguação para retratar a verdade sobre o caso."