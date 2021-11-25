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Palmeiras desembarca em Montevidéu e vai direto para o hotel; grupo de torcedores recepciona

Depois de sair atrasado de São Paulo, delegação do Verdão demorou mais do que o esperado para chegar em sua hospedagem no Uruguai, mas foi recebido pela torcida...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 21:45

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 21:45

O Palmeiras finalmente chegou na cidade de Montevidéu, que será sede da final da Copa Libertadores, no próximo sábado, às 17h. A delegação alviverde desembarcou o Aeroporto de Carrasco e foi direto para o hotel em que vai ficar hospedado durante sua estadia no Uruguai. A chegada foi acompanhada por um animado grupo de pouco mais de dez pessoas, com direito a fogos. Depois de um atraso na saída da cidade de São Paulo, o voo que estava previsto para aterrissar por volta das 17h50, acabou tocando território uruguaio mais tarde. Para se ter noção, a delegação chegou no hotel pouco antes da 20h, quando a noite já estava caindo na capital do país vizinho.
Às 18h já havia um grupo de palmeirenses no local esperando para ver os jogadores passarem por ali. Naquele momento eram oito os membros da torcida do Verdão, que portavam um bandeirão. Em meio à longa espera pela delegação, uma canção ou outra era entoada. Até que outro grupo chegou com fogos de artifício para animar um pouco mais a galera que estava presente.

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