Palmeiras desembarca em Montevidéu e vai direto para o hotel; grupo de torcedores recepciona

O Palmeiras finalmente chegou na cidade de Montevidéu, que será sede da final da Copa Libertadores, no próximo sábado, às 17h. A delegação alviverde desembarcou o Aeroporto de Carrasco e foi direto para o hotel em que vai ficar hospedado durante sua estadia no Uruguai. A chegada foi acompanhada por um animado grupo de pouco mais de dez pessoas, com direito a fogos. Depois de um atraso na saída da cidade de São Paulo, o voo que estava previsto para aterrissar por volta das 17h50, acabou tocando território uruguaio mais tarde. Para se ter noção, a delegação chegou no hotel pouco antes da 20h, quando a noite já estava caindo na capital do país vizinho.