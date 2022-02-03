Palmeiras desembarca em Abu Dhabi e vive o seu primeiro dia de Mundial

Com duas horas de atraso em relação ao planejado inicialmente, o Palmeiras desembarcou em Abu Dhabi por volta das 6h (de Brasília). É o primeiro dia do clube na cidade sede do Mundial de Clubes.De acordo com o informado pelo Verdão, os jogadores já treinam na cidade ainda nesta quinta. A atividade está marcada para acontecer às 10h (de Brasília).
Na segunda-feira (7), véspera do duelo pela semifinal do Mundial, que será contra o vencedor do confronto entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito, a atividade será às 10h15 (de Brasília), com o reconhecimento do gramado do Estádio Al Nahyan.
A estreia do Palmeiras na competição intercontinental acontece às 13h30 (de Brasília).