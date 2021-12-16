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Palmeiras deseja ter Huerta por empréstimo, mas vê negócio difícil

Clube tenta encontrar alternativa após defensor não ser aprovado em todos os exames médicos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2021 às 08:00

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 08:00

O Palmeiras ainda tenta manter a negociação com Valber Huerta e, após ele não ser aprovado em todos os exames médicos, o clube procura um novo modelo de negócio que não seja por quatro temporadas. Uma alternativa é o empréstimo do defensor por um ano, com opção de compra no final de 2022, dependendo do desempenho.Como tal situação é bem diferente da negociada anteriormente, o Alviverde sabe que encontrará resistência por parte da Universidad Católica, dona dos direitos econômicos do zagueiro de 28 anos.
A contratação estava fechada em 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,3 milhões) por 80% dos direitos. A Católica manteria 20% de uma futura venda.Marcelo Lomba e Eduard Atuesta foram anunciados oficialmente como reforços nesta terça-feira (14), mas Valber Huerta foi reprovado nos exames médicos por conta de um problema no joelho antes da assinatura de contrato.
Crédito: (Foto:Reprodução/Instagram

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