Palmeiras deseja ter Huerta por empréstimo, mas vê negócio difícil

O Palmeiras ainda tenta manter a negociação com Valber Huerta e, após ele não ser aprovado em todos os exames médicos, o clube procura um novo modelo de negócio que não seja por quatro temporadas. Uma alternativa é o empréstimo do defensor por um ano, com opção de compra no final de 2022, dependendo do desempenho.Como tal situação é bem diferente da negociada anteriormente, o Alviverde sabe que encontrará resistência por parte da Universidad Católica, dona dos direitos econômicos do zagueiro de 28 anos.