Palmeiras deseja ter Huerta por empréstimo, mas vê negócio difícil

O Palmeiras ainda tenta manter a negociação com Valber Huerta e, após ele não ser aprovado em todos os exames médicos, o clube procura um novo modelo de negócio que não seja por quatro temporadas. Uma alternativa é o empréstimo do defensor por um ano, com opção de compra no final de 2022, dependendo do desempenho.Como tal situação é bem diferente da negociada anteriormente, o Alviverde sabe que encontrará resistência por parte da Universidad Católica, dona dos direitos econômicos do zagueiro de 28 anos.
A contratação estava fechada em 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,3 milhões) por 80% dos direitos. A Católica manteria 20% de uma futura venda.Marcelo Lomba e Eduard Atuesta foram anunciados oficialmente como reforços nesta terça-feira (14), mas Valber Huerta foi reprovado nos exames médicos por conta de um problema no joelho antes da assinatura de contrato.