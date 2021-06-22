Palmeiras defende histórico perfeito contra Red Bull Bragantino na 'Era Abel'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras vive um momento conturbado fora de campo, com o afastamento de Patrick de Paula e Lucas Lima, mas o Verdão busca contornar essa situação com bons resultados. Para isso, o treinador Abel Ferreira encontrará um adversário que traz boas recordações, o Red Bull Bragantino - time que nunca derrotou o Alviverde desde a chegada do português.

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Recém chegado no Brasil, Abel estreou pelo Maior Campeão Nacional contra o Braga pela Copa do Brasil. Após ter vencido, sob o comando de Andrey 'Cebola' Lopes, por 3 a 1, o Verdão realizou, no Allianz Parque, o jogo de volta. Na ocasião, o time não fez uma grande partida, mas conseguiu vencer e, com isso, seguiu em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil.

Desde então, os clubes se encontraram novamente em outras duas oportunidades. Os momentos, mesmo diferentes, tiveram o mesmo resultado: 1 a 0. Deste modo, o treinador seguiu invencível contra a equipe de Maurício Barbieri, além de eliminar o Bragabull no Paulistão deste ano.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO confronto, no entanto, tem tudo para ser complicado. Na última partida entre as equipes, pelo Brasileirão, o Braga teve uma grande atuação e pressionou o Alviverde do início ao fim, mas saiu derrotado por 1 a 0. Além disso, o estilo de jogo da equipe de Barbieri foi, posteriormente, elogiado por Abel Ferreira, em entrevista ao Seleção SporTV.

– Sabe qual é a equipe que melhor faz o melhor jogo posicional do Brasil? Red Bull Bragantino. É a equipe que melhor que ataca em jogo posicional. Pode ser uma hipótese (não ter pressão). O jogo posicional é uma forma que você tem para fazer gols, não é a única porque há equipes que são exageradamente posicionais e ficam previsíveis.