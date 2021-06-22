Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras defende histórico perfeito contra Red Bull Bragantino na 'Era Abel'

Desde a chegada do português, os times se enfrentaram em três oportunidades e o Verdão contabilizou três vitórias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jun 2021 às 07:30

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras vive um momento conturbado fora de campo, com o afastamento de Patrick de Paula e Lucas Lima, mas o Verdão busca contornar essa situação com bons resultados. Para isso, o treinador Abel Ferreira encontrará um adversário que traz boas recordações, o Red Bull Bragantino - time que nunca derrotou o Alviverde desde a chegada do português.
Patrick de Paula flagrado após show: veja casos de atletas que aprontaram durante a pandemia
Recém chegado no Brasil, Abel estreou pelo Maior Campeão Nacional contra o Braga pela Copa do Brasil. Após ter vencido, sob o comando de Andrey 'Cebola' Lopes, por 3 a 1, o Verdão realizou, no Allianz Parque, o jogo de volta. Na ocasião, o time não fez uma grande partida, mas conseguiu vencer e, com isso, seguiu em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil.
Desde então, os clubes se encontraram novamente em outras duas oportunidades. Os momentos, mesmo diferentes, tiveram o mesmo resultado: 1 a 0. Deste modo, o treinador seguiu invencível contra a equipe de Maurício Barbieri, além de eliminar o Bragabull no Paulistão deste ano.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO confronto, no entanto, tem tudo para ser complicado. Na última partida entre as equipes, pelo Brasileirão, o Braga teve uma grande atuação e pressionou o Alviverde do início ao fim, mas saiu derrotado por 1 a 0. Além disso, o estilo de jogo da equipe de Barbieri foi, posteriormente, elogiado por Abel Ferreira, em entrevista ao Seleção SporTV.
– Sabe qual é a equipe que melhor faz o melhor jogo posicional do Brasil? Red Bull Bragantino. É a equipe que melhor que ataca em jogo posicional. Pode ser uma hipótese (não ter pressão). O jogo posicional é uma forma que você tem para fazer gols, não é a única porque há equipes que são exageradamente posicionais e ficam previsíveis.
Buscando manter o 100% na 'Era Abel', o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira (21), às 19h (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados