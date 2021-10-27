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Palmeiras decide priorizar Sócios Avanti e anuncia data para venda de sua cota de ingressos na final da Libertadores

Torcedores receberão senhas para efetuarem a compra de entradas no dia 1º de novembro...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 20:00
Crédito: Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras divulgou nesta quarta-feira (27) que distribuirá senhas de acesso ao site da Conmebol para que os torcedores possam efetuar a compra de ingressos para a final da Libertadores contra o Flamengo, no Uruguai. Os Sócios Avanti terão prioridade.
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Conforme informado na reunião entre Conmebol e os presidentes dos finalistas, cada clube terá direito a 9.375 ingressos e será responsável por organizar a venda pelos preços de 200 dólares (cerca de R$ 1.110). Até o momento, 75% da capacidade do Estádio Centenario está liberada.
A Conmebol abriu o cadastro para torcedores interessados nos ingressos no último dia 20 e fechou o processo no último domingo (24). O Palmeiras anunciou que a distribuição de senhas terá início no dia 1º de novembro.
Veja a tabela completa do BrasileirãoA venda de ingressos sob os quais a Conmebol possui responsabilidade de comercialização (nos demais setores do estádio), no entanto, será liberada às 20h desta quarta-feira (27). Os preços variam de 300 a 650 dólares. Em outras palavras, os ingressos nas laterais do campo, mais caros, poderão ser comprados hoje. As entradas para atrás dos gols, no preço de 200 dólares, só poderão ser comprados na próxima semana.
A renda da partida será dividida da seguinte forma: 50% para a Conmebol e os outros 50% repartidos igualmente entre Palmeiras e Flamengo.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A final da Libertadores está marcada para o dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

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