Palmeiras decide aguardar liberação de todos os times antes de voltar com público ao estádio

O Palmeiras está decidido em retornar com o público ao seu estádio apenas quando todos os times estiverem na mesma condição. Embora a liberação prevista pelo Governo de São Paulo esteja marcada para o início de novembro, o Alviverde entende que deve manter o acordado no conselho técnico dos clubes e aguardar um retorno coletivo. A informação foi publicada por Diego Iwata, do Uol. Caso todos os estados já tenham permitido a volta da torcida até a data ou cheguem a um novo combinado, o Verdão não deve ter problemas com a decisão. Afinal, entende-se internamente que o adequado para o momento é seguir as diretrizes dos órgãos públicos de saúde.
A principal questão apontada pela diretoria alviverde, no entanto, diz respeito à isonomia entre os clube. Isto é, consideram injusta a possibilidade de somente algumas equipes contarem com o apoio presencial dos torcedores.Esse fato, inclusive, gerou reclamação do clube em relação à atitude do Flamengo, que pressiona a CBF para retomar o público em seus jogos o quanto antes. O time carioca, assim como o Atlético-MG, conseguiu a liberação com a Conmebol para as partidas da Libertadores e agora tenta expandir o privilégio.
Sem público no Allianz Parque desde março de 2020, o Palmeiras vai a campo na arena contra o Cuiabá neste domingo (22) às 11h (horário oficial de Brasília) pela décima sétima rodada do Brasileirão.