Palmeiras decide aguardar liberação de todos os times antes de voltar com público ao estádio

O Palmeiras está decidido em retornar com o público ao seu estádio apenas quando todos os times estiverem na mesma condição. Embora a liberação prevista pelo Governo de São Paulo esteja marcada para o início de novembro, o Alviverde entende que deve manter o acordado no conselho técnico dos clubes e aguardar um retorno coletivo. A informação foi publicada por Diego Iwata, do Uol. Caso todos os estados já tenham permitido a volta da torcida até a data ou cheguem a um novo combinado, o Verdão não deve ter problemas com a decisão. Afinal, entende-se internamente que o adequado para o momento é seguir as diretrizes dos órgãos públicos de saúde.