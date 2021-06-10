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Palmeiras de Abel carrega grande marca negativa em disputa de pênaltis

Com a eliminação diante do CRB, elenco palmeirense carrega quatro derrotas seguidas em disputas de penalidades máximas. Confira as outras quedas...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 09:30

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 09:30

O Palmeiras foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil na noite da última quarta-feira (9), pelo CRB, no pênaltis. Com isso, a equipe chega à quarta derrota em disputa de penais – em decisões, desde a chegada do técnico Abel Ferreira, em novembro.Em sete meses, o treinador português faturou dois títulos, conquistados no tempo regulamentar, mas carrega essa marca negativa quando se trata das cobranças – perdeu para o Al Ahly, do Egito, no Mundial de Clubes; Flamengo, na Supercopa do Brasil; Defensa y Justicia, na Recopa Sul-Americana; e agora, para o CRB, na Copa do Brasil.Além das derrotas, o elenco alviverde carrega um péssimo desempenho nas batidas – foram 26 cobranças nas quatro competições e apenas 13 convertidos, com um aproveitamento de apenas 50%. Ao todo, 18 jogadores bateram, com Gustavo Gómez e Gustavo Scarpa tendo os melhores índices – são três cobranças cada, todas convertidas. Já Luiz Adriano é o jogador com o pior aproveitamento, com três batidas, nenhuma com êxito.

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