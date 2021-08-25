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futebol

Palmeiras, Crefisa e FAM anunciam renovação por mais três anos

Acordo mantém exclusividade e valores do último contrato
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LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 21:16

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 21:16

Crédito: Fabio Menotti
Palmeiras, Crefisa e FAM anunciaram, nesta terça-feira (24), a renovação do contrato de patrocínio por mais três anos, até 2024. O acordo estava fechado desde ontem (23), conforme publicado pelo NOSSO PALESTRA.Assim como o contrato anterior, o novo vínculo prevê a exibição exclusiva das parceiras nos uniformes de jogo e de treino das equipes profissional e de base masculinas e da equipe feminina, além de exposição em outras propriedades de marketing.
– Esta parceria Palmeiras, Crefisa e FAM tem sido extremamente importante para todos. É uma parceria vencedora e que contribui muito para o nosso sucesso esportivo e institucional, fortalecendo ainda mais a nossa camisa e o nosso clube – afirmou o presidente alviverde, Maurício Galiotte, que recebeu os representantes dos patrocinadores na Academia de Futebol.
Os valores dos últimos anos foram mantidos, na casa dos R$ 81 milhões anuais, além de bônus em caso de conquistas. A Libertadores de 2020, por exemplo, rendeu um pagamento de R$ 12 milhões extras ao Palmeiras por parte da Crefisa. Com todos os adicionais, o valor pode chegar a até R$ 120 milhões por ano.– O Palmeiras é um dos maiores clubes do mundo, com visibilidade que extrapola fronteiras. Como presidente das empresas, quero que a Era Palmeiras, Crefisa e FAM se eternize no coração de todo torcedor palmeirense e na história do clube. Estamos todos juntos pela mesma paixão – destacou Leila Pereira, presidente da Crefisa e da FAM.
O Verdão fechou contrato com a Crefisa em 2015 e, desde então, possui um dos patrocínios mais fortes do futebol brasileiro e a renovação por valores igualmente fortes é ainda mais importante em tempos de dificuldades financeiras causadas pela pandemia.
Com o novo acordo, a Crefisa se tornará o patrocínio master mais duradouro da história do Palmeiras, com um total de dez anos consecutivos, superando os pouco mais de oito anos da parceria com a Parmalat (entre 1992 e 2000).– Este momento é muito especial para mim, para Crefisa e para FAM. Estender o contrato da maior parceria do futebol brasileiro e continuar junto com a Sociedade Esportiva Palmeiras é uma satisfação muito grande para nós. É uma grande honra poder fazer parte dessa família e ajudar a construir essa história vencedora. Todos sabem que somos grandes anunciantes em mídia, mas nada se compara à camisa do Palmeiras. Estou plenamente feliz – finalizou Leila, que é a principal concorrente à presidência do clube nas eleições de novembro.

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