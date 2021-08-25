Palmeiras, Crefisa e FAM anunciam renovação por mais três anos

Crédito: Fabio Menotti

Palmeiras, Crefisa e FAM anunciaram, nesta terça-feira (24), a renovação do contrato de patrocínio por mais três anos, até 2024. O acordo estava fechado desde ontem (23), conforme publicado pelo NOSSO PALESTRA.Assim como o contrato anterior, o novo vínculo prevê a exibição exclusiva das parceiras nos uniformes de jogo e de treino das equipes profissional e de base masculinas e da equipe feminina, além de exposição em outras propriedades de marketing.

– Esta parceria Palmeiras, Crefisa e FAM tem sido extremamente importante para todos. É uma parceria vencedora e que contribui muito para o nosso sucesso esportivo e institucional, fortalecendo ainda mais a nossa camisa e o nosso clube – afirmou o presidente alviverde, Maurício Galiotte, que recebeu os representantes dos patrocinadores na Academia de Futebol.

Os valores dos últimos anos foram mantidos, na casa dos R$ 81 milhões anuais, além de bônus em caso de conquistas. A Libertadores de 2020, por exemplo, rendeu um pagamento de R$ 12 milhões extras ao Palmeiras por parte da Crefisa. Com todos os adicionais, o valor pode chegar a até R$ 120 milhões por ano.– O Palmeiras é um dos maiores clubes do mundo, com visibilidade que extrapola fronteiras. Como presidente das empresas, quero que a Era Palmeiras, Crefisa e FAM se eternize no coração de todo torcedor palmeirense e na história do clube. Estamos todos juntos pela mesma paixão – destacou Leila Pereira, presidente da Crefisa e da FAM.

O Verdão fechou contrato com a Crefisa em 2015 e, desde então, possui um dos patrocínios mais fortes do futebol brasileiro e a renovação por valores igualmente fortes é ainda mais importante em tempos de dificuldades financeiras causadas pela pandemia.