Palmeiras corre para conseguir inscrever reforços a tempo de estreia no Paulistão

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista neste domingo (23), contra o Novorizontino, fora de casa, às 16h (de Brasília). E a primeira preocupação é conseguir a liberação a tempo de todos os jogadores contratados para poderem estar à disposição do técnico Abel Ferreira.Até o momento, três dos cinco reforços do Verdão para a temporada tiveram os seus nomes publicados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

O goleiro Marcelo Lomba foi o primeiro a ter o contrato registrado, na terça-feira (18). Na quinta-feira (20), foi a vez do zagueiro Murilo e do atacante Rafael Navarro obterem a autorização.

Faltam as liberações dos volante Jailson e Eduard Atuesta. O caso do colombiano era uma situação esperada pela diretoria, que previa a demora no registro do contrato dele por ser um estrangeiro.

Durante sua apresentação oficial como jogador alviverde, nesta quinta, Jailson antecipou que não deve estar à disposição pelas questões burocráticas.- Não sei ainda se já posso jogar no final de semana por questões contratuais, mas estou me preparando, cada dia mais me sentindo melhor fisicamente.

Dos três liberados, somente Navarro tem chances de aparecer na equipe titular diante do Novorizontino.

Segundo o que Abel vem trabalhando nesta semana, o verdão deverá manter o mesmo time-base que venceu o Flamengo na final da Copa Libertadores do ano passado: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

A opção por Navarro seria a realização do sonho do comandante português de armar o Verdão em um 3-4-3, com o centroavante entrando no time no lugar de Zé Rafael.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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