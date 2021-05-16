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futebol

Palmeiras corre contra o tempo para contar com Dudu nos próximos dias

Atacante só poderá atuar pelo Verdão se for liberado pelo Al Duhail antes do dia 23 de maio; caso contrário, terá de esperar até o início de agosto
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Publicado em 16 de Maio de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 15:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Oficialmente de volta ao Palmeiras, Dudu ainda não tem data para re-estrear pelo Verdão. O atleta está impossibilitado de ser inscrito nas competições brasileiras, pois, até o fim de junho, tem contrato com o Al Duhail, do Qatar, mas o Alviverde tenta contar com o ex-camisa 7 antes desse prazo. A informação foi noticiada pelo portal ‘ge’.
>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação>> Dudu volta ao Palmeiras, futuro de Haaland, “novela Douglas Costa” perto do fim… Veja o Dia do Mercado!
O atacante está emprestado à equipe qatari, que poderia exercer o direito de compra de 80% dos direitos econômicos pelo valor de €6 milhões (aproximadamente R$38,4 milhões), mas optou por abrir mão do jogador. Com isso, ao término do contrato com o clube estrangeiro, o ponta será reintegrado ao elenco palmeirense.O Verdão, no entanto, corre contra o tempo para poder contar com o atleta, dado que, depois do fechamento da janela de transferências internacional, no dia 23 de maio, o time só poderá registrar jogadores vindos de outros países a partir de 1º de agosto. O clube, contudo, entende que não tem o controle da situação. Deste modo, aguarda um acordo entre o Al Duhail e o atacante.
Dudu foi emprestado pelo Palmeiras ao Al Duhail em 2020. O clube qatari fechou o negócio, num primeiro momento, por € 7 milhões (aproximadamente R$44,8 milhões) e poderia, por mais € 6 milhões (aproximadamente R$38,4 milhões), contar com o ponta em definitivo, mas não notificou o Verdão até o fim do dia 15 de maio e, com isso, não terá o atleta na próxima temporada.

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