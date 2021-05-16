Palmeiras corre contra o tempo para contar com Dudu nos próximos dias

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Oficialmente de volta ao Palmeiras, Dudu ainda não tem data para re-estrear pelo Verdão. O atleta está impossibilitado de ser inscrito nas competições brasileiras, pois, até o fim de junho, tem contrato com o Al Duhail, do Qatar, mas o Alviverde tenta contar com o ex-camisa 7 antes desse prazo. A informação foi noticiada pelo portal ‘ge’.

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O atacante está emprestado à equipe qatari, que poderia exercer o direito de compra de 80% dos direitos econômicos pelo valor de €6 milhões (aproximadamente R$38,4 milhões), mas optou por abrir mão do jogador. Com isso, ao término do contrato com o clube estrangeiro, o ponta será reintegrado ao elenco palmeirense.O Verdão, no entanto, corre contra o tempo para poder contar com o atleta, dado que, depois do fechamento da janela de transferências internacional, no dia 23 de maio, o time só poderá registrar jogadores vindos de outros países a partir de 1º de agosto. O clube, contudo, entende que não tem o controle da situação. Deste modo, aguarda um acordo entre o Al Duhail e o atacante.