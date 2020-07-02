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Palmeiras convoca sete jogadores do sub-20 como apoio em treinos e jogos

Goleiro Mateus Oliveira, zagueiro Henri, lateral-esquerdo Ramiro, meio-campistas Erick Pluas e Jean Carlos Quinones e atacantes Gabriel Silva e Valdenilson se juntam ao grupo...
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Publicado em 

02 jul 2020 às 19:08

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 19:08

Crédito: Sete jogadores do time sub-20 foram chamados como grupo de apoio ao principal (Agência Palmeiras/Divulgação
A partir desta quinta-feira, o Palmeiras passou a ter sete jogadores do time sub-20 treinando com o elenco principal, na Academia de Futebol. E o número pode aumentar. Os atletas foram convocados para servir de apoio nos treinamentos e, também, como opção durante as partidas, que ocorrerão em intervalos curtos e com a possibilidade de até cinco substituições por jogo.
O goleiro Mateus Oliveira já tinha realizado trabalhos específicos da posição na quarta-feira, ao lado de Weverton, Jailson e Vinicius. Na manhã desta quinta-feira, estiveram no centro de treinamento do elenco profissional também o zagueiro Henri, o lateral-esquerdo Ramiro, os meio-campistas Erick Pluas e Jean Carlos Quinones e os atacantes Gabriel Silva e Valdenilson.

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