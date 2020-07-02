Palmeiras convoca sete jogadores do sub-20 como apoio em treinos e jogos

A partir desta quinta-feira, o Palmeiras passou a ter sete jogadores do time sub-20 treinando com o elenco principal, na Academia de Futebol. E o número pode aumentar. Os atletas foram convocados para servir de apoio nos treinamentos e, também, como opção durante as partidas, que ocorrerão em intervalos curtos e com a possibilidade de até cinco substituições por jogo.