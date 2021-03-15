Palmeiras converte jogadas ensaiadas em gols nos últimos jogos

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

De cabeça, Danilo marcou o gol que abriu o caminho para a vitória do Palmeiras sobre a Ferroviária por 2 a 0 no último domingo (14), no Allianz Parque, pela quarta rodada do Paulistão de 2021.

ATUAÇÕES: Danilo é o destaque do Palmeiras em vitória sobre a Ferroviária

Em constante maratona de jogos e sem tempo para treinar de forma mais intensa, o Palmeiras tem encontrado soluções em seu repertório de jogadas ensaiadas em lances de bola parada.

Antes da bola chegar ao camisa 28, ela saiu do escanteio cobrado por Gabriel Menino para trás, em direção a Gustavo Scarpa, que cruzou e pegou a defesa adversária saindo da área e deixando Danilo sozinho para a finalização.

>> Veja a tabela completa do Paulistão e simule os próximos jogosNão é a primeira vez que uma jogada claramente ensaiada em escanteio rende gol ao Palmeiras. Considerando os últimos jogos, o tento marcado diante da Ferroviária foi o quarto com a mesma origem.

Gustavo Gómez aproveitou o cruzamento de Raphael Veiga e marcou o gol da vitória sobre o Grêmio, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Depois, as jogadas voltaram a dar certo duas vezes diante do São Caetano, já pelo Paulistão: primeiro, Alan Empereur recebeu livre e cruzou forte, dando origem a um gol contra e, depois, o voleio de Lucas Lima após escanteio de Gustavo Scarpa, fechando a vitória por 3 a 0.

Na ocasião, o auxiliar técnico João Martins comentou os lances em sua entrevista coletiva:

- Treinamos às 11h só as bolas paradas. Tentamos ao máximo ter tempo para isso, muitas vezes não dá, mas quando os jogos são mais tardes treinamos de manhã. Treinamos essas jogadas. Muitas vezes acontecem, outras não, futebol é isso. Temos que dar parabéns a todos nós, hoje fomos felizes em duas ações.