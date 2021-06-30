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futebol

Palmeiras contrata novo profissional para as categorias de base

Projeto do Verdão investe não apenas em atletas, como também em infraestrutura necessária para a formação de jogadores...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 11:00
Crédito: Divulgação/ Vitória
O Palmeiras segue se reforçando nas categorias de base com profissionais para a comissão técnica. Após a chegada de Luciano Junior, coordenador de goleiros, e Jeremias Lopes para treinar habilidades especificas nas categorias inferiores, foi a vez da contratação do preparador físico Ângelo Alves, ex-Vitória. O novo responsável pela preparação do Verdão deve se apresentar oficialmente nesta quarta-feira (30), na Academia de Futebol.Com um projeto consolidado nas categorias de base, o Palmeiras investe não apenas em atletas para seu núcleo de formação, mas também em profissionais para auxiliar na formação de jovens.
Recentemente o Verdão conquistou a liderança absoluta pelo terceiro ano consecutivo do ‘Ranking DaBase’, publicado pelo site DaBase.com.br, único portal brasileiro com cobertura nacional e internacional das categorias menores.O ranking considera os resultados obtidos nas últimas cinco temporadas do sub-11 ao sub-20. Seguindo todos os critérios, o Palmeiras soma 278 pontos, frutos de boas campanhas, além de 56 títulos e 28 vices desde o início da temporada 2016.
Entre todas as esquipes, nenhuma ganhou tantas taças como o Verdão, e apenas o Grêmio tem mais vices durante o mesmo período.

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