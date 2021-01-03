Palmeiras contrata meio-campista Rafa Andrade, ex-Ferroviária, para equipe feminina

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O Palmeiras anunciou, neste domingo (03), a contratação da meio-campista Rafa Andrade, de 23 anos, para o elenco feminino na temporada de 2021. A atleta defendeu a Ferroviária nos últimos dois anos. >> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> De La Cruz na lista: 20 feras dos vizinhos sul-americanos que já podem assinar pré-contrato

Na temporada de 2020, a jogadora atuou em 20 partidas e marcou cinco gols. Com a camisa do time de Araraquara, a atleta superou a marca de 50 jogos disputados.

A volante é a segunda contratação anunciada pelo Verdão e vai reencontrar a atacante Chú, que foi o primeiro reforço do Verdão em 2021 e companheira da atleta na Ferroviária.FICHA TÉCNICA