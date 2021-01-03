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Palmeiras contrata meio-campista Rafa Andrade, ex-Ferroviária, para equipe feminina

A atleta tem duas passagens pela Seleção Brasileira, sendo uma em 2015, nas categorias de base, e outra em 2018, no time principal
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LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 17:30

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 17:30

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O Palmeiras anunciou, neste domingo (03), a contratação da meio-campista Rafa Andrade, de 23 anos, para o elenco feminino na temporada de 2021. A atleta defendeu a Ferroviária nos últimos dois anos. >> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> De La Cruz na lista: 20 feras dos vizinhos sul-americanos que já podem assinar pré-contrato
Na temporada de 2020, a jogadora atuou em 20 partidas e marcou cinco gols. Com a camisa do time de Araraquara, a atleta superou a marca de 50 jogos disputados.
A volante é a segunda contratação anunciada pelo Verdão e vai reencontrar a atacante Chú, que foi o primeiro reforço do Verdão em 2021 e companheira da atleta na Ferroviária.FICHA TÉCNICA
Nome: Rafaela Andrade da SilvaData de nascimento: 02/05/1997 (23 anos)Naturalidade: Souza (PB)Posição: Meia (volante) / Defensora (lateral-direita)Clubes: Ferroviária (2020 e 2019), Botafogo-PB (2018), Tiradentes-CE (2018), 3B da Amazônia (2018), Avaí/Kindermann (2018), Napoli-SC (2018),Avaí/Kindermann (2017), Foz Cataratas FC (2016),Portuguesa (2016) e São Bernardo (2015).Títulos: Sul-Americano Sub-20 (2015), Campeonato Catarinense (2017), Campeonato Paraibano (2018), Campeonato Brasileiro Feminino (2019), vice-campeã da Libertadores (2019) e vice-campeã do Paulista Feminino (2020).

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