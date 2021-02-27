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futebol

Palmeiras contrata lateral de 16 anos para reforçar a base

Rogério Zuin é o terceiro reforço vindo do Desportivo Brasil, tradicional celeiro de aletas, em pouco mais de 100 dias
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Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 08:30
Crédito: Reprodução/Instagram
O Palmeiras acertou nesta semana a contratação do lateral direito Rogério Zuin, de 16 anos. O jogador vai reforçar o time sub-17 do Verdão. A informação foi apurada pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão>> Contrato do Palmeiras com a Puma é só até dezembro
O atleta já vinha sendo observado pela diretoria alviverde e as conversas tiveram um desfecho positivo ao longo dos últimos dias. Em novembro de 2020, o jovem havia assinado seu primeiro contrato profissional com a equipe do interior de São Paulo. O modelo de negócio com o Palmeiras ainda não foi divulgado.Dentro de campo, o jogador se destaca pela alta capacidade de concentração e disciplina tática. Nos fundamentos, se sobressai pelo equilíbrio técnico na parte defensiva e ofensiva do jogo.Após utilizar diversos atletas pratas da casa no Campeonato Brasileiro e nas campanhas vitoriosas do Campeonato Paulista e Taça Libertadores, o Palmeiras passa por um processo de reformulação nas principais equipes de base, realizada desde janeiro de 2020. Nos últimos meses, o clube mais de 25 contratos profissionais para os destaques da base

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