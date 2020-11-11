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futebol

Palmeiras contrata Breno Lopes, vice-artilheiro da Série B com o Juventude

Verdão acertou a compra de 50% dos direitos do atacante de 24 anos, que assinará por quatro temporadas
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Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 21:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 nov 2020 às 21:59
Crédito: Juventude
O Palmeiras fechou, na noite desta terça-feira (10), a contratação do atacante Breno Lopes, de 24 anos, junto ao Juventude. Os valores do acordo por 50% dos direitos econômicos do atleta, que assinou contrato por quatro temporadas, são de R$ 7.5 milhões.
Breno Lopes é um dos maiores destaques da Série B em 2020, da qual se despede como vice-artilheiro, com nove gols marcados. Embora chegue teoricamente para suprir a ausência de Wesley, que operou o joelho e ficará meses afastado, o atacante possui características diferentes das do camisa 47.O novo reforço do Palmeiras é capaz de atuar em todas as funções do ataque. Suas características o credenciam a atuar melhor como segundo atacante finalizador e móvel do que como ponta velocista ou centroavante de referência, o que o aproxima mais de Willian Bigode do que de Wesley, por exemplo.
Breno já havia despertado o interesse de outros clubes da Série A recentemente, mas o Juventude não demonstrou interesse em negociá-lo por empréstimo. Como já atuou pelo clube gaúcho na Copa do Brasil, ele chega para reforçar o Verdão nas disputas do Brasileirão e da Libertadores.
Nas últimas semanas, o Palmeiras já havia acertado com dois reforços vindos do exterior: Benjamín Kuscevic, da Universidad Católica-CHI e Alan Empereur, do Hellas Verona-ITA. Com o fechamento da janela de transferências internacionais na última segunda-feira (09), o Verdão voltou seu olhar para o mercado nacional e agiu rápido nas tratativas para contar com o atacante do Juventude.

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