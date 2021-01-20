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Palmeiras conta com retrospecto favorável contra Rogério Ceni para vencer o Flamengo

Verdão já enfrentou uma equipe comandada pelo ex-goleiro em cinco oportunidades, vencendo três e perdendo duas; confira as estatísticas
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LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 08:15

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 08:15

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Palmeiras segue na briga pelo topo da tabela do Campeonato Brasileiro e conta com o bom retrospecto contra equipes treinadas por Rogério Ceni para vencer o Flamengo e continuar sonhando com conquistas maiores que uma vaga na Libertadores.
>> Confira a classificação do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Garoto decidiu no Santos: veja 20 jovens que estão brilhando no Brasileirão e seu valor de mercado
O Verdão já encontrou o ex-goleiro no banco adversário em cinco oportunidades. As duas primeiras, quando o treinador ainda estava no comando do São Paulo, terminaram com uma vitória para cada lado. Desde então, porém, o Alviverde enfrentou Ceni em mais três partidas, vencendo duas e perdendo uma.Além disso, Abel Ferreira será o sexto treinador palestrino a enfrentar o ex-são paulino, ou seja, em cada uma das partidas anteriores, o Maior Campeão Nacional contou com um técnico diferente no banco.
O confronto entre Palmeiras e Flamengo ocorrerá na próxima quinta-feira (21), às 19h (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Confira todos os embates entre o Palmeiras e uma equipe treinada por Rogério Ceni:
Palmeiras 3×0 São Paulo – Paulista 2017, comandado por Eduardo Baptista;São Paulo 2×0 Palmeiras – Brasileiro 2017, comandado por Cuca;Palmeiras 4×0 Fortaleza – Brasileiro 2018, comandado por Felipão;Palmeiras 1×0 Cruzeiro – Brasileiro 2019, comandado por Mano Menezes;Fortaleza 2×0 Palmeiras – Brasileiro 2020, comandado por Andrey Lopes.

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