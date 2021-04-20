Palmeiras consegue autorização para treinar no Peru antes da estreia da Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após uma primeira negativa das autoridades do Peru, o Palmeiras conseguiu, em conjunto com a Conmebol, a liberação dos treinos de preparação para a Libertadores 2021. O Alviverde estreia nesta quarta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), contra o Universitário-PER, no Estádio Monumental de Lima.>> Saiba os valores que a Conmebol vai pagar como premiação fase a fase na Libertadores 2021

O Maior Campeão Nacional chegou ontem a Lima e, nesta terça (20), dará continuação à preparação para a estreia. Com a reversão da medida que proibia qualquer atividade de brasileiros fora os jogos oficiais da Libertadores no país, o Verdão mantém seu treino programado para as 16h (horário local) no Centro de Treinamento da Seleção Peruana.

A decisão de ontem (19) do Instituto Peruano do Esporte (IPD) proibia o deslocamento das equipes brasileiras para outros lugares que não o estádio no horário pré-estabelecido dos jogos. A medida dizia respeito ao cumprimento do protocolo sanitário contra a Covid-19 adotado pelo governo do Peru. Contudo, a diretoria alviverde e a Conmebol trabalharam em conjunto para conseguir a liberação.Como de praxe com a comissão técnica de Abel Ferreira, o Palmeiras treina nas vésperas, nos dias de jogos e também nos dias após as partidas quando viaja para outro país. Este costume serve para facilitar a logística da equipe, que possui um calendário apertado e não pode se dar ao luxo de treinar somente na Academia de Futebol. Portanto, ser proibido de praticar em solo peruano representaria um déficit de três dias na preparação do clube tanto para a Libertadores quanto para o Paulistão.