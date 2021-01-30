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futebol

Palmeiras conquista Libertadores e garante vaga no Mundial de Clubes; veja a tabela

Equipe treinada por Abel Ferreira entra na semifinal da competição e aguarda o vencedor do confronto entre Tigres (MEX) x Ulsan Hyundai (KOR)...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 19:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2021 às 19:41
Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
Com o título da Libertadores conquistado neste sábado, o Palmeiras garantiu automaticamente vaga no Mundial de Clubes. O Verdão entra diretamente na fase de semifinal e aguarda o vencedor do confronto entre os mexicanos do Tigres e os sul-coreanos do Ulsan Hyundai. O Palmeiras estreia no dia 7 de fevereiro.Campeão europeu, o Bayern está do outro lado da chave. Al-Duhain, do Qatar, e Al-Ahly, do Egito, são os outros participantes. O Auckland City, da Nova Zelândia, que representaria a Oceania, desistiu de competir devido à pandemia de coronavírus.
CONFIRA A TABELA DO MUNDIAL DE CLUBES

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