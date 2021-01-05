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futebol

Palmeiras conhece adversários do Brasileiro Feminino Sub-18

Verdão joga em Sorocaba e precisará ser líder do grupo para avançar de fase...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 10:30

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 10:30

O Palmeiras conheceu, na noite desta segunda-feira (4), quais serão seus adversários na disputa do Brasileiro Feminino Sub-18, que tem início marcado para o dia 26 de janeiro. Em sorteio realizado pela CBF, ficou definido que o Verdão vai ao Grupo 1 e irá encarar Internacional, Bahia e Coritiba por um lugar na próxima fase da competição.
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Ao todo, 24 equipes participam do torneio, sendo que apenas os primeiros colocados, além dos dois melhores segundos, avançam para a fase seguinte. Todos os jogos serão disputados na cidade de Sorocaba-SP em esquema de turno e returno.
​Na segunda fase, o torneio vai para Criciúma-SC, com os oito melhores times divididos em dois grupos, que se enfrentam dentro de cada chave, em turno único, classificando-se dois times de cada grupo para a semifinal, que volta a ser disputado em duas partidas, nos domínios das equipes classificadas. O mesmo vale para a final do campeonato.
​O Brasileiro Feminino Sub-18 tem início no próximo dia 26 de janeiro e tem a final marcada para 6 de fevereiro.

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