Palmeiras conhece adversários do Brasileiro Feminino Sub-18

O Palmeiras conheceu, na noite desta segunda-feira (4), quais serão seus adversários na disputa do Brasileiro Feminino Sub-18, que tem início marcado para o dia 26 de janeiro. Em sorteio realizado pela CBF, ficou definido que o Verdão vai ao Grupo 1 e irá encarar Internacional, Bahia e Coritiba por um lugar na próxima fase da competição.

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Ao todo, 24 equipes participam do torneio, sendo que apenas os primeiros colocados, além dos dois melhores segundos, avançam para a fase seguinte. Todos os jogos serão disputados na cidade de Sorocaba-SP em esquema de turno e returno.

​Na segunda fase, o torneio vai para Criciúma-SC, com os oito melhores times divididos em dois grupos, que se enfrentam dentro de cada chave, em turno único, classificando-se dois times de cada grupo para a semifinal, que volta a ser disputado em duas partidas, nos domínios das equipes classificadas. O mesmo vale para a final do campeonato.