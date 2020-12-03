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Palmeiras comunica à CBF que não vai liberar Gabriel Veron para a Seleção sub-20

Craque do jogo que garantiu o Verdão nas quartas da Libertadores, o jovem foi convocado para amistosos com a equipe de juniores da Amarelinha
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LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 14:10

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 14:10

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com a passagem garantida para as quartas de final da Libertadores, que começa na próxima semana, a diretoria do Palmeiras comunicou à CBF que não vai liberar Gabriel Veron para os compromissos com a Seleção Sub-20 do Brasil.
Cria da Academia com mais participações em gols em 2020, a joia de 18 anos foi convocada mais uma vez por André Jardine para a Seleção Brasileira Sub-20. Veron teria que se apresentar na Granja Comary na próxima semana, para realizar alguns amistosos com o Brasil, visando a preparação do Sul-Americano da categoria, que acontece no início de 2021.
Caso se apresentasse para a Seleção Sub-20, Veron perderia os dois jogos diante do Libertad, pelas quartas de final da Libertadores, e também o duelo diante do Bahia, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.
>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES 2020A relação entre a diretoria alviverde e a CBF neste momento é boa e o clube compreende que a base da Seleção necessita dos melhores para se preparar para o Sul-Americano, mas também analisa que não pode ser prejudicado nesse momento tão decisivo da temporada.
Com dez gols e quatro assistências em 2020, Gabriel Veron assume cada vez mais o protagonismo do ataque alviverde. O ‘Raio’ marcou dois tentos e deu uma assistência na partida de quarta-feira (3), na goleada do Verdão por 5 a 0 diante do Delfín, pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2020.

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