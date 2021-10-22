Palmeiras completa 50 vitórias desde a chegada de Abel Ferreira ao clube

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras completou 50 vitórias desde a chegada de Abel Ferreira ao clube, com o triunfo sobre o Ceará fora de casa, pelo Brasileirão, na última quarta-feira (20). Com o resultado, o time deu sequência à recuperação no campeonato nacional depois de ter atravessado uma fase negativa.

Clube da MLS estuda oferta por Raphael Veiga, Alexis Sánchez é pretendido por clube inglês, Crespo recusa oferta… O Dia do Mercado

Desde a contratação do treinador em novembro do ano passado, o time disputou 96 jogos e, além das vitórias, somou 22 empates e 24 derrotas. Esses números conferem ao português um aproveitamento de 59,7% no comando do Alviverde.

Abel Ferreira, no entanto, não comandou o Palmeiras em todas essas partidas. Isso porque ele esteve ausente em função de três motivos em diferentes ocasiões: Covid-19 logo após sua vinda ao Brasil, férias no início desta temporada e suspensão em mais de uma oportunidade.

Veja a tabela completa do BrasileirãoNos momentos em que não esteve presente à frente da equipe - 11 confrontos -, o Verdão foi comandando pelo auxiliar técnico João Martins em algumas vezes e por Vítor Castanheira, também auxiliar, em outras.

A marca de 50 vitórias é especial de qualquer forma, já que o último treinador que chegou ao mesmo feito em uma única passagem foi Gilson Kleina, entre 2013 e 2014. O treinador, que participou da campanha de acesso do time à primeira divisão, bateu a marca em 94 jogos.

Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada