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Palmeiras chega aos 350 gols em Libertadores e amplia recorde entre os brasileiros

Alviverde venceu o Delfin por 3 a 1...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 23:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 23:49
Crédito: AFP
A vitória por 3 a 1 sobre o Delfín, no Equador, deu ao Palmeiras uma ótima vantagem para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. De quebra, o clube atingiu mais uma marca expressiva na história da competição. Com os três gols marcados - Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael estufaram as redes -, o Alviverde chegou aos 350 tentos no histórico geral da disputa.
Não é todo dia que um clube atinge esse feito. Aliás, a marca havia sido alcançada apenas por outros seis times até então. Nenhum brasileiro. A lista conta com River Plate, Peñarol, Nacional, Boca Juniors, Olimpia e Cerro Porteño. Entre os brasileiros, o Cruzeiro, com 307, é quem mais se aproxima da equipe paulista. Veja o ranking:
CLUBES BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
1º - Palmeiras - 350 gols em 191 jogos2º - Cruzeiro - 307 gols em 166 jogos3º - Grêmio - 302 gols em 199 jogos4º - São Paulo - 293 gols em 189 jogos5º - Santos - 263 gols em 137 jogos6º - Flamengo - 249 gols em 135 jogos7º - Corinthians - 211 gols em 122 jogos8º - Internacional - 189 gols em 130 jogos9º - Atlético-MG - 137 gols em 91 jogos10º - Vasco - 94 gols em 74 jogos

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