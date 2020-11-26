Palmeiras chega aos 350 gols em Libertadores e amplia recorde entre os brasileiros

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A vitória por 3 a 1 sobre o Delfín, no Equador, deu ao Palmeiras uma ótima vantagem para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. De quebra, o clube atingiu mais uma marca expressiva na história da competição. Com os três gols marcados - Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael estufaram as redes -, o Alviverde chegou aos 350 tentos no histórico geral da disputa.

Não é todo dia que um clube atinge esse feito. Aliás, a marca havia sido alcançada apenas por outros seis times até então. Nenhum brasileiro. A lista conta com River Plate, Peñarol, Nacional, Boca Juniors, Olimpia e Cerro Porteño. Entre os brasileiros, o Cruzeiro, com 307, é quem mais se aproxima da equipe paulista. Veja o ranking:

CLUBES BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES