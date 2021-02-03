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Palmeiras chega ao Qatar para a disputa do Mundial de Clubes

Campeão da América aterrissou em Doha após quase 14 horas de viagem em voo fretado
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Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 14:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2021 às 14:55
Crédito: Divulgação/Palmeiras
A delegação do Palmeiras pousou nesta quarta-feira (3), por volta das 12h30 (horário de Brasília), em Doha, no Qatar. O campeão da Libertadores saiu, ontem à noite, de São Paulo ovacionado por funcionários e torcedores desde o CT até o aeroporto. Foram quase 14 horas de viagem em voo fretado.Já em solo qatari, o Verdão irá se acomodar no hotel de luxo Al Aziziyah Boutique Hotel, um dos principais da cidade. O hotel cinco estrelas estará fechado para a equipe brasileira. Além de restaurante, piscinas e academia, o complexo também contém um centro de treinamentos.

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