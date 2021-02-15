Palmeiras chega à oitava vitória por 3 gols ou mais de diferença sob o comando de Abel

O Palmeiras, venceu, neste domingo (14), o Fortaleza por 3 a 0 no Allianz Parque e quebrou uma série negativa de dois empates e uma derrota. Com o resultado, o Alviverde alcançou a marca de oito vitórias por 3 gols (ou mais) de diferença em 16 triunfos dentro de 30 jogos sob o comando de Abel.A primeira vitória por algum desses placares foi logo no terceiro jogo de Abel Ferreira à frente do Verdão, contra o rival do Leão do Pici. Na ocasião, a equipe comandada pelo português, bateu o Ceará por 3 a 0, no Allianz Parque, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.Depois dessa partida, o Palmeiras ainda venceu outros sete jogos por esses placares em outras duas competições, Libertadores e Brasileirão. Com destaque, um 3×0, fora de casa, fundamental para eliminar o River Plate e um 4×0, em seu estádio, sobre o Corinthians.Confira a lista com as vitórias do Verdão por 3 gols (ou mais) de diferença nesse período.