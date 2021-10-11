Palmeiras chega a dez derrotas no Allianz Parque pela primeira vez em uma temporada

O Palmeiras não faz grande temporada como mandante no Allianz Parque. Em má fase, o time foi derrotado por 4 a 2 pelo Red Bull Bragantino neste sábado (9), pelo Brasileirão, e amargou a décima derrota na arena na temporada de 2021.
ATUAÇÕES: Com problemas defensivos, Palmeiras perde para o Bragantino
Essa é a primeira vez que a equipe alcança o número, sendo que, no segundo pior ano, teve sete reveses. Até o momento, são dez derrotas em 35 jogos e o Verdão ainda tem cinco por fazer em casa até o final da competição nacional.
Lado a lado com os números gerais do estádio, os resultados são ainda mais alarmantes, dado que o clube só havia saído derrotado 26 vezes em 178 jogos até 2020 - agora contabiliza 36 em 213. Em comparação com as estatísticas como mandante, este também é o pior ano da equipe desde 2014, quando foi a arena foi inaugurada.Além disso, esta é apenas a segunda oportunidade em que o Alviverde leva quatro gols sob seus domínios. O detalhe é que a outra vez aconteceu também neste ano. Na ocasião, o time foi superado por 4 a 3 pelo Defensa y Justicia, da Argentina, na fase de grupos da Libertadores
Isso demonstra a dificuldade que o Maior Campeão Nacional tem enfrentado de atuar no estádio, fato que nem a volta torcida foi capaz de resolver. Antes de voltar a atuar no Allianz Parque, o Palmeiras vai a campo na próxima terça-feira (21) às 21h30 (horário de Brasília) contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.