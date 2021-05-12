Palmeiras chega a cinco vitórias seguidas pela primeira vez com Abel Ferreira

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Garantido nas oitavas de final da Libertadores após vencer o Independente del Valle por 1 a 0, na última terça feira (11), no Equador, o Palmeiras atingiu marca expressiva sob o comando de Abel Ferreira. Esta é a primeira vez que o Verdão atinge cinco vitórias seguidas desde a chegada do técnico português.

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A vitória na altitude de Quito rendeu também alguns recordes e marcas ao atual campeão da América dentro da competição continental. O Palmeiras, até aqui, é o único time a vencer os quatro jogos disputados da fase de grupos - o Argentinos Juniors pode igualar a marca caso vença a Universidad Católica, nesta quarta, na Argentina.

A sequência de vitórias dos últimos cinco jogos é o recorde de Abel pelo Alviverde. Com os resultados positivos contra Santo André (1x0), Defensa y Justicia (2x1), Santos (3x2), Ponte Preta (3x0) e Del Valle (1x0), o comandante do Verdão atingiu pela primeira vez a sequência de cinco vitórias seguidas e superou sua própria marca, que antes era de quatro jogos seguidos com o placar favorável, justamente os quatro primeiros jogos do português pelo clube.

>> Veja a tabela completa da LibertadoresCom a vitória em Quito, que, inclusive, não acontecia desde 1962, o Verdão igualou marca do River Plate de Marcelo Gallardo e se tornou, também, a equipe com maior sequência invicta fora de casa. O time comandado por Abel Ferreira chegou a 12 partidas seguidas sem perder atuando fora de seus domínios.