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futebol

Palmeiras chega a cinco vitórias seguidas pela primeira vez com Abel Ferreira

Comandante alviverde superou a própria marca e atingiu os cinco jogos seguidos com resultados positivos...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 08:30
Crédito: Reprodução
Garantido nas oitavas de final da Libertadores após vencer o Independente del Valle por 1 a 0, na última terça feira (11), no Equador, o Palmeiras atingiu marca expressiva sob o comando de Abel Ferreira. Esta é a primeira vez que o Verdão atinge cinco vitórias seguidas desde a chegada do técnico português.
ATUAÇÕES: Veiga decide e é o craque da vitória do Palmeiras em Quito
A vitória na altitude de Quito rendeu também alguns recordes e marcas ao atual campeão da América dentro da competição continental. O Palmeiras, até aqui, é o único time a vencer os quatro jogos disputados da fase de grupos - o Argentinos Juniors pode igualar a marca caso vença a Universidad Católica, nesta quarta, na Argentina.
A sequência de vitórias dos últimos cinco jogos é o recorde de Abel pelo Alviverde. Com os resultados positivos contra Santo André (1x0), Defensa y Justicia (2x1), Santos (3x2), Ponte Preta (3x0) e Del Valle (1x0), o comandante do Verdão atingiu pela primeira vez a sequência de cinco vitórias seguidas e superou sua própria marca, que antes era de quatro jogos seguidos com o placar favorável, justamente os quatro primeiros jogos do português pelo clube.
>> Veja a tabela completa da LibertadoresCom a vitória em Quito, que, inclusive, não acontecia desde 1962, o Verdão igualou marca do River Plate de Marcelo Gallardo e se tornou, também, a equipe com maior sequência invicta fora de casa. O time comandado por Abel Ferreira chegou a 12 partidas seguidas sem perder atuando fora de seus domínios.
Antes de voltar às atenções para o torneio sul-americano, o Palmeiras entra em campo na próxima sexta-feira, às 19h30, diante do Red Bull Bragantino, pelas quarta de final do Campeonato Paulista.

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