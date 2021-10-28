Palmeiras chega a 400 gols no Allianz Parque em tempo recorde

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras atingiu, na última segunda-feira (25), a marca de 400 gols marcados no Allianz Parque. O número, além de expressivo, foi acompanhado por outra estatística significativa. Este feito foi realizado em tempo recorde, considerando o histórico do estádio alviverde.

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O primeiro gol palmeirense na nova casa aconteceu no dia 7 de dezembro de 2014. Apenas 609 dias depois, o Alviverde chegou ao centésimo tento.

Veja a tabela completa do BrasileirãoPara marcar outros cem, foram necessários mais 654 dias e, para atingir os 300, 861 dias. Com isso, o gol 400 possui mais um fator notório, dado que foi anotado em tempo recorde, apenas 390 dias após a marca anterior.

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