Palmeiras chega a 12 jogos seguidos invicto fora de casa na Libertadores e consegue novo recorde

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Independiente del Valle, no Equador, o Palmeiras conseguiu um novo recorde. O clube chegou a 12 jogos seguidos de invencibilidade como visitante na Libertadores - algo que somente o River Plate havia conseguido, entre os anos de 2018 e 2019.
Os números do Verdão, no entanto, superam bastante os do clube argentino. Nas 12 partidas em questão, o Alviverde ganhou nove e empatou três, marcando 24 gols e sofrendo apenas oito, somando 83,3% de aproveitamento. O River, por sua vez, conseguiu apenas quatro vitórias e outros oito empates em sua sequência, marcando 14 gols e sofrendo nove, para um aproveitamento de 55%.
A última derrota do Palmeiras fora de casa pela Libertadores aconteceu na edição de 2019, no 1 a 0 para o San Lorenzo na Argentina, ainda pela fase de grupos.
De quebra, a vitória sobre o Independiente del Valle representou a primeira derrota do clube equatoriano na altitude de Quito na história da competição, encerrando uma sequência de 23 partidas - entre elas o 5 a 0 sobre o Flamengo em 2020 -, sendo 15 vitórias e oito empates, ao longo das seis edições em que participou.
Já classificado com duas rodadas de antecedência, o Palmeiras volta a campo pela Libertadores na próxima terça-feira (18), contra o Defensa y Justicia, no Allianz Parque. Enquanto isso, o clube divide suas atenções com a fase mata-mata do Campeonato Paulista, enfrentando o Red Bull Bragantino na sexta-feira (14), fora de casa, em jogo único.
Confira a atual sequência de invencibilidade do Palmeiras fora de casa na Libertadores:
-> 25/04/2019 - Melgar 0 x 4 Palmeiras (Fase de grupos)-> 23/07/2019 - Godoy Cruz 2 x 2 Palmeiras (Oitavas de final)-> 20/08/2019 - Grêmio 0 x 1 Palmeiras (Quartas de final)-> 04/03/2020 - Tigre 0 x 2 Palmeiras (Fase de grupos)-> 16/09/2020 - Bolívar 1 x 2 Palmeiras (Fase de grupos)-> 23/09/2020 - Guaraní 0 x 0 Palmeiras (Fase de grupos)-> 25/11/2020 - Delfín 1 x 3 Palmeiras (Oitavas de final)-> 08/12/2020 - Libertad 1 x 1 Palmeiras (Quartas de final)-> 05/01/2021 - River Plate 0 x 3 Palmeiras (Semifinal)-> 21/04/2021 - Universitario 2 x 3 Palmeiras (Fase de grupos)-> 04/05/2021 - Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras (Fase de grupos)-> 11/05/2021 - Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras (Fase de grupos)
*30/01/2021 - Palmeiras 1 x 0 Santos (Final em campo neutro)