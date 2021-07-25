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futebol

Palmeiras busca contratação de Joaquín Piquerez, do Peñarol

Lateral de 22 anos pode chegar ao Verdão para disputar vaga com Jorge, contratado na última sexta-feira (23)...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 11:00

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 11:00

Crédito: Divulgação/Peñarol
Ativo no mercado de transferências nos últimos dias, o Palmeiras busca a contratação de mais um lateral esquerdo. O nome da vez é o de Joaquín Piquerez, do Peñarol-URU, que pode chegar no Maior Campeão Nacional para disputar vaga com Jorge, aquisição mais recente do clube.
ATUAÇÕES: Zé Rafael salva o Palmeiras e é o melhor na vitória sobre o Fluminense
Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA com a diretoria do time uruguaio, existem conversas para o Verdão poder contar com o jogador. A chegada do atleta seria mais uma para a vaga deixada por Matías Viña, que tem negociação encaminhada com a Roma, da Itália.
Segundo a ESPN, para ter o lateral, o Alviverde terá de desembolsar cerca de 3,8 milhões de dólares (aproximadamente R$19,77 milhões).
Veja a tabela completa do BrasileirãoAtualmente, para a posição, o treinador Abel Ferreira conta com Jorge - que ainda não pode entrar em campo por questões burocráticas -, Victor Luís e Lucas Esteves. Nas últimas partidas, o zagueiro Renan foi improvisado no setor e teve atuações elogiadas.
Joaquín Piquerez é um jovem lateral de 22 anos. Figura constante nas seleções de base do Uruguai, é tido como o reserva natural de Matías Viña, que atualmente é titular absoluto na equipe de Óscar Tabárez.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Enquanto busca reforços para o elenco, o Palmeiras se prepara para enfrentar, neste sábado (24), às 19h (horário de Brasília), o Fluminense, pelo Brasileirão.

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