Palmeiras busca contratação de Joaquín Piquerez, do Peñarol

Crédito: Divulgação/Peñarol

Ativo no mercado de transferências nos últimos dias, o Palmeiras busca a contratação de mais um lateral esquerdo. O nome da vez é o de Joaquín Piquerez, do Peñarol-URU, que pode chegar no Maior Campeão Nacional para disputar vaga com Jorge, aquisição mais recente do clube.

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Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA com a diretoria do time uruguaio, existem conversas para o Verdão poder contar com o jogador. A chegada do atleta seria mais uma para a vaga deixada por Matías Viña, que tem negociação encaminhada com a Roma, da Itália.

Segundo a ESPN, para ter o lateral, o Alviverde terá de desembolsar cerca de 3,8 milhões de dólares (aproximadamente R$19,77 milhões).

Veja a tabela completa do BrasileirãoAtualmente, para a posição, o treinador Abel Ferreira conta com Jorge - que ainda não pode entrar em campo por questões burocráticas -, Victor Luís e Lucas Esteves. Nas últimas partidas, o zagueiro Renan foi improvisado no setor e teve atuações elogiadas.

Joaquín Piquerez é um jovem lateral de 22 anos. Figura constante nas seleções de base do Uruguai, é tido como o reserva natural de Matías Viña, que atualmente é titular absoluto na equipe de Óscar Tabárez.

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