Palmeiras bate recorde de vitórias consecutivas com Abel Ferreira

O Palmeiras levou a melhor diante da Universidad Católica na última quarta-feira (21), no Allianz Parque, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. O resultado positivo sobre os chilenos foi o oitavo triunfo consecutivo, o que representa a maior sequência de vitórias do Verdão sob o comando de Abel Ferreira.
O Alviverde não sai de campo com um placar adverso desde o confronto diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no último mês de junho, quando foi derrotado por 3 a 1. Desde então, a equipe comandada pelo técnico português acumulou vitórias contra Bahia (3 x 2), Internacional (1 x 2), Sport (0 x 1), Grêmio (2 x 0), Santos (3 x 2), Universidad Católica (0 x 1), Atlético-GO (0 x 3) e Universidad Católica (1 x 0).
A maior sequência de vitórias de Abel pelo Palestra era de sete triunfos seguidos, conquistados no início da temporada de 2021, entre a disputa do Campeonato Paulista e da fase de grupos da Libertadores.
A última vez que o clube conseguiu igualar o número atual de vitórias consecutivas aconteceu na transição entre o trabalho interino de Andery Lopes e a chegada de Abel Ferreira no Palmeiras. Na ocasião, o auxiliar técnico havia batido o Tigres-ARG pela Libertadores, o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil e Atlético-GO e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. O português aumentou a sequência invicta vencendo o mesmo Red Bull Bragantino, o Vasco, o Ceará e o Fluminense.
Buscando manter a série positiva de vitórias e a liderança do Campeonato Brasileiro, o Verdão volta a campo no próximo sábado, às 19h, para encarar o Fluminense, no Allianz Parque.