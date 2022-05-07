Palmeiras bate o União Mogi em jogos do Paulistão sub-15 e sub-17

As equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras venceram o União Mogi neste sábado, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, e mantiveram os 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Paulista de base. Os mais jovens venceram por 2 a 1, enquanto os mais velhos golearam por 5 a 2, ambos de viradaGALERIA> Veja quantos minutos cada jogador do Palmeiras esteve em campo

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No primeiro duelo do dia, apesar da boa atuação do goleiro adversário, o Verdão sub-15 bateu o time mogiano por 2 a 1, de virada, com dois gols de Erick Belé, que entrou no segundo tempo. O time comandado por Léo Mendes segue na ponta do Grupo 10 com quatro vitórias em quatro jogos e 17 gols de saldo.

Também de virada, o sub-17 alviverde goleou o adversário por 5 a 2, com gols de Lucas Aguiar, Eduardo, Figueiredo, Fellipe Jack e Luighi. O elenco treinado por Rafael Paiva chegou aos 12 pontos na liderança do Grupo 10, com 14 gols de saldo.O Palmeiras folga na próxima rodada do Paulista de base e retorna a campo pelo torneio somente no dia 21 de maio (sábado), às 9h (sub-15) e 11h (sub-17), contra o São José, no Martins Pereira, em São José dos Campos. Os duelos abrem o returno para o time palmeirense.

Antes disso, o time sub-17 palestrino vai a campo nesta quarta-feira, às 20h, contra o Remo, no estádio Baenão, em Belém-PA, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. O Verdão venceu a ida por 7 a 0 e pode perder até por seis gols de diferença para avançar de fase na competição nacional.

Regulamento

Na primeira fase, o Alviverde está no Grupo 10, ao lado de Atlético Guaratinguetá, Taubaté, São José EC e União Mogi. Em 2022, a competição será iniciada com 68 clubes divididos em 12 grupos, sendo quatro deles com cinco participantes e os oito restantes com seis clubes em cada.

Após jogos em turno e returno, os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados no geral avançam de fase. A grande final está prevista para acontecer no dia 2 de novembro.