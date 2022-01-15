Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras bate o Juventus-SP e vence seu primeiro jogo-treino na pré-temporada

Com gols de Mayke e Gabriel Veron, Verdão derrotou o clube da Mooca por 2 a 1, em duelo realizado na Academia de Futebol. O elenco terá mais um jogo-treino na parte da tarde...
LanceNet

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 14:07

O Palmeiras derrotou o Juventus-SP por 2 a 1, na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, no terceiro jogo-treino da pré-temporada de 2022, o primeiro com vitória. Os gols palmeirenses foram marcados por Mayke e Gabriel Veron. O elenco almoça e permanece no centro de treinamento para a segunda partida do dia, que será disputada contra o Primavera, às 16h30.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
Foram disputados dois tempos de 45 minutos. A equipe alviverde atuou na primeira metade do jogo com Weverton; Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Patrick de Paula (Jailson), Danilo e Wesley; Gabriel Veron, Rafael Navarro (Breno Lopes) e Gustavo Scarpa.
Depois de boas chances criadas com Luan e Scarpa no início, o primeiro gol saiu aos 35 minutos. Luan encontrou Wesley na ponta esquerda em um belo lançamento; o atacante cortou a marcação e cruzou na medida para cabeceio de Mayke na segunda trave.No segundo tempo, o Verdão atuou com Weverton (Vinicius Silvestre); Luan (Talisca), Gómez (Kuscevic) e Renan; Mayke (Raphael Veiga), Danilo (Atuesta), Gabriel Menino e Wesley (Piquerez); Breno Lopes (Kauan Silva), Deyverson e Gabriel Veron (Dudu).
Com mais volume que o adversário, o Verdão ampliou aos sete minutos. Menino lançou Wesley, em avanço pela esquerda, que cruzou na pequena área para voleio de Veron, de primeira, para marcar o segundo. O Juventus-SP ainda conseguiu descontar aos 31 minutos, em cobrança de pênalti.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O Verdão já havia disputado dois jogos-treino neste mês: empate em 2 a 2 com o Pouso Alegre-MG, na semana passada, e revés por 2 a 1 contra a Portuguesa, na última quarta-feira. A estreia oficial na temporada será no dia 23, ante o Novorizontino, às 16h, em Novo Horizonte-SP, pelo Campeonato Paulista.
Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados