Palmeiras bate o Juventus-SP e vence seu primeiro jogo-treino na pré-temporada

O Palmeiras derrotou o Juventus-SP por 2 a 1, na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, no terceiro jogo-treino da pré-temporada de 2022, o primeiro com vitória. Os gols palmeirenses foram marcados por Mayke e Gabriel Veron. O elenco almoça e permanece no centro de treinamento para a segunda partida do dia, que será disputada contra o Primavera, às 16h30.
Foram disputados dois tempos de 45 minutos. A equipe alviverde atuou na primeira metade do jogo com Weverton; Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Patrick de Paula (Jailson), Danilo e Wesley; Gabriel Veron, Rafael Navarro (Breno Lopes) e Gustavo Scarpa.
Depois de boas chances criadas com Luan e Scarpa no início, o primeiro gol saiu aos 35 minutos. Luan encontrou Wesley na ponta esquerda em um belo lançamento; o atacante cortou a marcação e cruzou na medida para cabeceio de Mayke na segunda trave.No segundo tempo, o Verdão atuou com Weverton (Vinicius Silvestre); Luan (Talisca), Gómez (Kuscevic) e Renan; Mayke (Raphael Veiga), Danilo (Atuesta), Gabriel Menino e Wesley (Piquerez); Breno Lopes (Kauan Silva), Deyverson e Gabriel Veron (Dudu).
Com mais volume que o adversário, o Verdão ampliou aos sete minutos. Menino lançou Wesley, em avanço pela esquerda, que cruzou na pequena área para voleio de Veron, de primeira, para marcar o segundo. O Juventus-SP ainda conseguiu descontar aos 31 minutos, em cobrança de pênalti.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O Verdão já havia disputado dois jogos-treino neste mês: empate em 2 a 2 com o Pouso Alegre-MG, na semana passada, e revés por 2 a 1 contra a Portuguesa, na última quarta-feira. A estreia oficial na temporada será no dia 23, ante o Novorizontino, às 16h, em Novo Horizonte-SP, pelo Campeonato Paulista.